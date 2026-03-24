Curtatone: Rosina Maffezzoli festeggia 105 anni, esempio di energia

CURTATONE Il traguardo dei 105 anni di Rosina Maffezzoli è stato festeggiato con grande affetto e ammirazione dalla comunità locale, che ha visto la partecipazione del sindaco Carlo Bottani recarsi personalmente a casa della festeggiata. Nonostante l’età avanzata, Rosina ha accolto gli ospiti con un’energia sorprendente, mostrando lucidità e vitalità che hanno colpito profondamente il primo cittadino e tutti i presenti, rendendo l’incontro particolarmente emozionante. La centenaria rappresenta oggi un punto di riferimento prezioso per la comunità: il suo esempio di forza, ottimismo e impegno costante dimostra quanto la memoria, la dignità e l’attaccamento al proprio territorio possano unire generazioni diverse e arricchire la vita collettiva, rendendo la sua storia un modello di vita e dedizione per tutti.

Durante la visita, il sindaco ha consegnato a Rosina una pergamena commemorativa a nome dell’intera cittadinanza, simbolo di riconoscimento per una vita dedicata alla famiglia, al lavoro e alla comunità. Tra i momenti più intensi, il dialogo con la festeggiata, che ha condiviso aneddoti e ricordi del passato, trasmettendo valori di saggezza, serenità e resilienza che hanno ispirato chi l’ascoltava.