Viadana: gli alunni del Sanfelice al Vittoria per parlare di bullismo e cyberbullismo

VIADANA Dopo l’incontro di novembre al MuVi dedicato alla violenza di genere, gli studenti dell’Istituto Sanfelice sono tornati a dialogare con la criminologa Maria Rosaria Palmigiano, consulente tecnico dell’Autorità giudiziaria, questa volta su bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa si inserisce in un percorso educativo ormai consolidato, che vede scuola e istituzioni collaborare per offrire ai ragazzi strumenti utili a comprendere e affrontare le criticità del presente. L’obiettivo è costruire un messaggio efficace, vicino al linguaggio delle nuove generazioni e capace di incidere sui comportamenti quotidiani.

Il progetto è stato sostenuto dal Comune, con il contributo determinante della Commissione Pari Opportunità presieduta da Simona Boselli, in collaborazione con l’Istituto Sanfelice di Viadana. Una sinergia che continua a puntare sulla formazione come elemento centrale per la crescita consapevole degli studenti.

Nel corso dell’incontro svoltosi al Teatro Vittoria, Palmigiano ha guidato i ragazzi in una riflessione approfondita sulle dinamiche relazionali, sia nella vita reale sia online, soffermandosi su rischi, responsabilità e conseguenze dei comportamenti. Un’analisi concreta che ha aiutato a mettere a fuoco anche i segnali di disagio e le situazioni a rischio. L’intervento ha offerto strumenti utili per riconoscere e contrastare sul nascere fenomeni di violenza e prevaricazione, sottolineando l’importanza della responsabilità individuale.

Dall’istituto è arrivato un ringraziamento «al sindaco Nicola Cavatorta, all’amministrazione comunale viadanese e a Simona Boselli per il sostegno e l’impegno sul territorio, oltre che alla criminologa Palmigiano e alla dirigente scolastica Michela Dall’Asta. Un plauso, infine, agli studenti del biennio, che hanno partecipato con attenzione e maturità».