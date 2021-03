Viadana, le opposizioni: più fondi per le strade comunali

VIADANA La discussione che si svolgerà in occasione della seduta consiliare di domani, venerdì 19, consiglio indetto dal Presidente dell’assiste Pietrangelo Gozzi – si preannuncia decisamente lunga a fronte dei 12 punti all’ordine del giorno. A partire dalle 19.15 inizierà il confronto tra le varie forze politiche, visibile in diretta streaming sul sito istituzionale dell’ente locale. In apertura uno snodo importante per il mandato dell’amministrazione guidata dal primo cittadino Nicola Cavatorta, ovvero l’approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023. A seguire il consiglio sarà chiamato a pronunciarsi in merito a proposte di modifiche al regolamento per lo svolgimento dell’attività di assistente civico volontario. Al sesto punto in agenda l’approvazione del piano di localizzazione delle postazioni pubbliche di ricarica di autoveicoli elettrici. Tematiche ambientali al centro della discussione anche per quanto concerne la relazione conclusiva dello studio Viadana 3, la terza fase dell’indagine epidemiologica del viadanese che sarà discussa su impulso del fronte progressista a Palazzo Matteotti, area in cui militano i consiglieri Fabrizia Zaffanella e Benedetta Boni (“Io Cambio”), Nicola Federici (“Uniti per Viadana”) e Silvio Perteghella (“Viadana Democratica”), esponenti di minoranza firmatari anche della mozione relativa alla proposta di un contributo di sostegno alla cada di risposo “Carlo Louisa Grassi”. In chiusura altre due mozioni: la prima, per il conferimento della cittadinanza onoraria al magistrato Nicola Gratteri sottoscritta dal consigliere di “Viadana Davvero” Alessia Minotti. La necessità, ravvisata dagli esponenti di “Io Cambio” e “Uniti per Viadana” di implementare con risorse ulteriori il programma di riasfaltature della rete stradale comunale, sarà al centro dell’ultima mozione, e punto conclusivo della seduta, presentata dai consiglieri Boni, Zaffanella e Federici.

Lorenzo Costa