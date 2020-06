Ubriaco al volante: patente ritirata a un 41enne

CASTIGLIONE I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno denunciato in stato di libertà un 41enne, residente in un comune della provincia di Brescia confinante con l’alto mantovano, per guida in stato di ebbrezza alcolica in ore notturne. Alle ore 1.20 circa del 17 giugno, nel corso di un servizio ordinato per contrastare il gravoso fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato sorpreso, alla guida dell’autovettura di proprietà della moglie, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. Immediatamente sottoposto ad accertamento mediante l’etilometro, è stato riscontrato che i valori di alcool nel sangue erano superiori ai limiti stabili dalla legge. Per quanto accertato, al 41enne è stata ritirata la patente di guida ed ora dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in ore notturne. Il veicolo è stato affidato alla proprietaria.