Danneggia il presepe e poi si pente

SAN MARTINO Un gesto più attribuibile a una mancanza di senso di responsabilità che non alla volontà di sfregiare uno dei simboli del Natale, ma ciò non toglie nulla alla gravità del gesto: il primo giorno dell’anno ha riservato ai volontari della Pro loco di San Martino dall’Argine l’amara sorpresa di vedere danneggiato, a causa dello scoppio di un petardo, il presepe artistico collocato sotto l’albero di via Matteotti. Nella giornata di ieri è arrivata la telefonata di scuse dell’autore del gesto, un giovane che si è anche detto pronto a pagare i danni.

Il presepe artistico, in legno, era stato realizzato e dipinto dagli stessi volontari della Pro loco e voleva essere un simbolo della voglia di San Martino di dare un tocco di solennità in più alle festività malgrado l’emergenza Covid avesse frenato e di fatto bloccato l’iniziativa “Presepi Incantati”; e invece, nella notte di San Silvestro, qualcuno ha pensato bene di far scoppiare un grosso petardo proprio davanti alla natività danneggiando le figure e causando un principio di incendio. Chi ha fatto questo si è poi pentito e ha chiamato la Pro loco per scusarsi del gesto dichiarando di volere pagare i danni: «Si tratterà di una cifra simbolica – ha spiegato il presidente Devid Belletti che ha anche confermato che la Pro loco non sporgerà denuncia – Abbiamo apprezzato la decisione del giovane di ammettere le sue colpe ma ci sembra giusto dare anche il messaggio che chi causa un danno deve poi pagare».