Domani sera tutti a Gazoldo per l’apertura del nuovo JAB Pub

GAZOLDO – ”Schiva il jab! Schiva il jab!”, un richiamo iconico che ha attraversato generazioni di appassionati di pugilato e cinefili, reso celebre dalla leggendaria saga di Rocky. Da queste parole, dense di significato e determinazione, nasce l’ispirazione per un locale unico nel suo genere: il JAB Pub a Gazoldo degli Ippoliti, che aprirà i battenti nella giornata di domani. Un’idea audace, una scommessa su se stessi, una sfida raccolta con entusiasmo da Vito Zambetta, un giovane imprenditore con la passione per la ristorazione e il desiderio di creare un punto di riferimento per chi cerca buon cibo, ottima birra e un’atmosfera accogliente.

Dall’esperienza alla realizzazione di un sogno

Vito ha mosso i suoi primi passi nel settore al Giga’s Pub, sempre nella stessa location di Gazoldo degli Ippoliti, dove ha saputo distinguersi per il suo carisma, la sua energia contagiosa e la capacità di mettere sempre al centro i clienti, facendoli sentire a casa. Forte di questa esperienza, ha deciso di lanciare una nuova avventura, trasformando la sua visione in realtà: JAB Pub non è solo un nome, ma un vero e proprio stile di vita.

Un locale dove il gusto incontra il divertimento

Il JAB Pub non è un semplice pub: è un luogo pensato per chi ama il buon cibo e la convivialità. Qui potrete gustare hamburger memorabili, preparati con ingredienti di alta qualità e abbinati a birre selezionate, oltre a una varietà di piatti studiati per soddisfare ogni palato. Ma attenzione: tra le specialità della casa ci sono anche le famigerate “sberle”, un’esperienza culinaria da veri intenditori!

Oltre alla cucina, il JAB Pub è pronto a regalare serate ricche di intrattenimento: musica dal vivo, eventi a tema e un’atmosfera sempre frizzante renderanno ogni visita un’esperienza unica. Che si tratti di una serata tranquilla tra amici o di un evento speciale, qui troverete sempre un motivo per brindare e divertirvi.

Un’inaugurazione da non perdere!

L’attesa è quasi finita! Il JAB Pub apre ufficialmente le sue porte domani, venerdì 21 marzo, a partire dalle 18:30. Per l’occasione, vi aspetta un ricco buffet di aperitivo, seguito da una performance live della Band di Simone Salvagni, che animerà la serata con il suo dinner show. Siete pronti a far parte di questa nuova avventura?

Il JAB Pub vi aspetta a Gazoldo degli Ippoliti, in via Portico Rosso 31. Non mancate!

