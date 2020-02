ADRO (Bs) Il Mantova incassa la prima sconfitta in campionato. Ad Adro lo Sporting Franciacorta vince in rimonta rendendo nullo il vantaggio di Guccione al 38′. Nel secondo tempo i biancorossi vanno vicini al raddoppio un paio di volte, ma è fatale l’uno-due del Franciacorta tra il 68′ e il 72′ firmato Boschetti-Razzitti. Il Mantova ora è atteso da due partite casalinghe, contro Fanfulla e Crema.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Comunale di Adro, dove il Mantova si appresta ad affrontare lo Sporting Franciacorta. I biancorossi cercano altri punti per consolidare il primo posto in classifica e tenere il Fiorenzuola a distanza di sicurezza. Il Franciacorta è una delle delusioni del campionato: partita con ambizioni di vertice, ora rischia i play out. Garzon e Cuffa devono fare a meno dello squalificato Venturini e dell’infortunato Dellafiore. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

SPORTING FRANCIACORTA-MANTOVA 2-1

SPORTING FRANCIACORTA: Viotti, Pandiani, Lamberti, Giorgino, Fiorentino, Ferri, Bitihene, Andreoli, Razzitti (90′ Rossi), Boschetti, Zambelli (75′ Guerini). A disp.: Festa, Gregorio, Firetto, Lancini, Ndiaye, Zugno, Marella. All.: Zattarin.

MANTOVA: Athanasiou; Musiani, Carminati, Aldrovandi, Lisi; Minincleri (73′ Valentini), Mazzotti (85′ Finocchio), D’Iglio (61′ Giorgi); Guccione, Altinier (67′ Anastasia), Scotto. A disp.: Adorni, Galazzini, Serbouti, Fiumicetti, Tosi. All.: Garzon.

ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze (assistenti: Scardovi di Imola e Parisi di Bari)

RETI: 38′ Guccione, 68′ Boschetti, 72′ Razzitti

NOTE: ammoniti: Scotto, Carminati, Mazzotti, Aldrovandi, Razzitti. Calci d’angolo: 4-1. Recupero: 1′ + 5′

Secondo tempo

95′ L’arbitro fischia la fine. Il Mantova perde la prima partita in campionato.

92′ Si riprende a giocare. L’arbitro aveva concesso 4 minuti di recupero ma è probabile un supplemento.

91′ Siamo nel recupero e il gioco è fermo per prestare soccorso a un giocatore del Franciacorta infortunato.

85′ Esce Mazzotti, entra Finocchio. Il Mantova tenta il tutto per tutto in questo finale.

82′ Angolo di Guccione, Scotto al volo, la palla rimbalza e termina alta.

78′ Punizione di Ferri alta. Il Franciacorta cerca il terzo gol, il Mantova deve reagire.

73′ Esce Minincleri, entra Valentini.

72′ Franciacorta in vantaggio con una palombella di Razzitti dal limite dell’area che scavalca Athanasiou.

71′ Punizione di Minincleri respinta dalla barriera, riprende il centrocampista che scarica in porta un rasoterra. Viotti si distende e blocca.

68′ Pareggio del Franciacorta con Boschetti, che raccoglie un lungo traversone e appoggia in rete a due passi da Athanasiou.

67′ Esce Altinier, entra Anastasia.

64′ Gol annullato ad Altinier per fuorigioco. Nell’azione si infortuna Guccione: l’intervento dello staff medico biancorosso sistema tutto e l’attaccante può tornare in campo.

61′ Primo cambio per il Mantova: esce D’Iglio, entra Giorgi.

60′ Guccione apre bene per Scotto, che si aggiusta la palla e scarica un rasoterra facile preda di Viotti.

58′ Quarto cartellino giallo per il Mantova, stavolta sventolato ad Aldrovandi.

51′ Il Franciacorta si fa vivo con un tiro di Andreoli che finisce fuori.

46′ Nel frattempo il Fiorenzuola sta perdendo 1-0 a Forlì (gol dell’ex Mantova Baldinini). Il Mantova in questo momento è a +10.

46′ Comincia la ripresa. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ + 1′ Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. A tra poco per la ripresa.

45′ + 1′ Cross di Minincleri, Scotto di testa non inquadra lo specchio.

45′ Bella azione in velocità dei biancorossi conclusa da un tiro fuori misura di Minincleri. Mantova decisamente meglio del Franciacorta.

38′ Mantova in vantaggio!!!!!!! Cross dalla sinistra di D’Iglio e colpo di testa di Guccione sul palo opposto. Poco prima Altinier aveva colpito il palo.

36′ Ammoniti Carminati e Mazzotti per fallo.

34′ L’arbitro espelle il viceallenatore del Franciacorta per proteste.

33′ Buon momento per il Mantova che sembra aver cambiato marcia rispetto al titubante inizio.

30′ Scotto carica il destro dal limite, Viotti respinge a fatica, la palla si alza e il portiere la fa sua.

26′ Traversone di Musiani troppo sul portiere, che infatti abbranca la sfera senza patemi.

25′ Cross di Lisi dalla sinistra, testa di Scotto, palla fuori. Ma il Mantova è in crescita.

18′ Azione del Mantova conclusa da un colpo di testa di Altinier che non impensierisce il portiere locale.

12′ Andreoli dalla lunga distanza, alto.

10′ Partenza tambureggiante dei locali, più intraprendenti e aggressivi rispetto ai biancorossi.

8′ Primo tentativo del Mantova con Guccione da fuori area, mira sbilenca.

6′ Bitihene vivace sulla destra mette al centro, Razzitti anticipato di un soffio in corner.

4′ Gioco fermo per oltre un minuto per prestare i soccorsi a Minincleri, colpito in pieno sulla punizione dello Sporting. Tutto ok per il centrocampista biancorosso.

2′ Ammonito Scotto per tocco di mano su punizione dello Sporting.

1′ Subito il Franciacorta pericoloso dopo 20 secondi con un traversone dalla sinistra su cui Bitihene manca la deviazione di un soffio.

Calcio d’inizio per i bresciani. Si comincia.

Squadre in campo. Franciacorta in maglia granata, Mantova in bianco con banda rossa.