Dosolo, fermato di notte con 147 dosi di hashish

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, hanno organizzato specifici controlli da eseguirsi nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Erano passate da poco le 3 di notte, le lancette dell’orologio erano state spostate in avanti di un’ora ed i fumi della febbre del sabato sera stavano svanendo in quanto molti ragazzi stavano rincasando. È proprio in quel frangente che sono stati intensificati i controlli da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che, durante un normale controllo alla circolazione stradale effettuato a Dosolo, intimavano l’alt al conducente di un veicolo. I militari notano da subito un forte nervosismo da parte del conducente, sospetto che ha fatto accentuare l’attenzione nel controllo. Ed il fiuto investigativo non si è fatto assolutamente tradire: il soggetto era in possesso di 16 dosi di sostanza stupefacente del tipo “hascisc”.

La successiva perquisizione domiciliare a carico del soggetto ha permesso di rinvenire ulteriori 131 dosi della medesima sostanza stupefacente, la somma in contanti di 1.740 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il materiale rinvenuto e le 147 dosi di hascisc, per complessivi 264 grammi, sono stati posti sotto sequestro.

Il soggetto in questione, un moldavo 20nne residente a Viadana, è stato tratto in arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, espletaste le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti