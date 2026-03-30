Porto Mantovano, arrestato 23enne per estorsione e maltrattamenti

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria sul territorio di competenza, procedendo all’arresto di un cittadino di origini marocchine, classe 2003. L’operazione è scattata in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria, per l’espiazione di una pena definitiva.

Il giovane è stato ritenuto colpevole e responsabile, a vario titolo, dei gravi reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. I fatti, che hanno delineato un quadro di forte disagio e sofferenza tra le mura domestiche, sono stati puntualmente accertati, ricostruiti e documentati nel corso di delicate indagini condotte in prima linea dai militari dell’Arma di Porto Mantovano.

I fatti del 2022 e l’iter giudiziario L’odierno arrestato era un volto già ampiamente noto ai Carabinieri della locale Stazione. Il ventitreenne, infatti, era stato originariamente fermato e tratto in arresto nel corso del 2022 proprio a seguito della commissione di tali condotte delittuose. Le indagini dell’epoca avevano fatto emergere un clima di profonda soggezione e timore imposto dal giovane ai danni dei propri familiari, costretti a subire continue vessazioni e richieste estorsive.

All’epoca dei fatti, l’intervento tempestivo dei militari aveva posto fine all’escalation di violenza. Dopo aver trascorso alcuni giorni in regime di custodia cautelare in carcere, al giovane erano state concesse misure cautelari personali meno afflittive, che gli garantivano una certa libertà di manovra e di movimento in attesa della conclusione dell’iter processuale.

L’epilogo e il trasferimento in carcere. Tuttavia, la macchina della giustizia non dimentica e, seppur con i suoi tempi, completa inesorabilmente il suo corso. Conclusi tutti i gradi di giudizio e divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento restrittivo definitivo. Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri hanno rintracciato il ventitreenne sul territorio, notificandogli l’ordine di carcerazione.

Al termine delle operazioni di rito l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova. All’interno dell’istituto penitenziario di via Poma, il giovane dovrà ora scontare la pena definitiva di 2 anni e 6 mesi di reclusione.