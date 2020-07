Wheelchair Hockey A1 – Viadana ingaggia la mazza Tommaso Liccardo

VIADANA La società Macron Warriors ha trovato l’accordo per portare a Viadana l’esperta e talentuosa mazza classe ‘78 Tommaso Liccardo. Da vent’anni “top player” a livello internazionale, Liccardo è protagonista, dal 1999 al 2007, con la casacca dei Blue Devils Napoli con i quali vince tre scudetti. Sempre in Campania colleziona tre titoli individuali fra i quali quelli di miglior hand-stick del torneo, miglior giocatore e il titolo di capocannoniere. Dal 2009 passa fra le fila dei Pallavicini Rangers Bologna con i quali raggiunge per ben quattro volte le Final Four scudetto cogliendo il terzo posto nel 2009 e due secondi posti nelle stagioni successive. Anche nella sua esperienza emiliana, Liccardo non manca di fare incetta di titoli personali laureandosi miglior hand stick del campionato e capocannoniere. Ricca anche l’esperienza con la maglia della Nazionale: in più di 30 presenze conquista rispettivamente: 2° posto alla Nations Cup in Olanda superato solo dagli Orange nella finalissima; 4° posto ai Mondiali in Italia nel 2010 e 1° posto alla Nations Cup in Svizzera; 5° posto agli Europei in Finlandia nel 2012.