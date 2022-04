Pali pericolanti e alberi sradicati causa vento in tutta la provincia virgiliana

MANTOVA – Dopo la grandine che – non certo desiderata – ha interrotto il lunghissimo periodo di siccità di questo inverno, ieri è stata invece la volta del vento che con forti raffiche ha sferzato il territorio della nostra Provincia concentrandosi in particolare sull’Alto Mantovano ma anche in alcuni comuni dell’Hinterland nonchè nel capoluogo.

Numerose sono state le segnalazioni a vigili del fuoco ed enti di polizia locale per grossi rami caduti per strada e pali Telecom pericolanti. Interventi a Curtatone, Castel Goffredo, Medole, Rodigo e Castiglione delle Stiviere. A Mantova segnalato un semaforo pericolante di fronte alla stazione ferroviaria in piazza Don Leoni verso le 16. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale in attesa dell’arrivo di una squadra della Tea per la messa in sicurezza.

Non si segnalano, per ora, danni in altre zone della provincia, anch’esse interessate dalle forti raffiche di vento e, al momento di andare in stampa, interventi da parte dei gruppi che fanno parte della colonna mobile provinciale della protezione civile. In ogni caso il tempo è soggetto a variazioni piuttosto brusche e non sono esclusi rovesci temporaleschi nei prossimi giorni.