Ereditano armi e munizioni senza segnalarlo alle autorità competenti: madre e figlio denunciati

PIUBEGA I Carabinieri della Stazione di Piubega, nei giorni scorsi, hanno effettuato un controllo sulla regolare detenzioni delle armi denunciate, scoprendo che vari fucili, pistole e carabine, con relativo munizionamento, risultavano regolarmente denunciate al legittimo proprietario, ma che lo stesso era deceduto nel 2022 e gli eredi legittimi, ovvero la vedova ed il figlio, non avevano provveduto alla loro regolarizzazione. Per tale motivo i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di 1 pistola, 1 carabina e 3 fucili, con relativo munizionamento. La donna 56nne ed il figlio 26enne sono stati deferiti, in stato di libertà alla Procura della Repubblica, poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, dei reati di detenzione abusiva di armi ed omessa custodia delle stesse.