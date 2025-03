Esce di strada con l’auto a Guidizzolo, abbatte un muretto e finisce nel giardino di una casa, ferito un 37enne di Cavriana

GUIDIZZOLO – Perde il controllo dell’auto sfonda il muretto di un’azienda e finisce nel giardino di una casa a Guidizzolo. Il conducente, un 37enne di Cavriana, nell’impatto ha riportato diverse contusioni ed è stato ricoverato all’ospedale d Mantova, non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è accaduto questa notte, 13 marzo, alle 1,15 in via Bruno Rodella e sul posto per i rilievi del sinistro è intervenuta na pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere.