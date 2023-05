Fa due incidenti in 20 minuti: grave un 78enne sulla Goitese

VOLTA MANTOVANA Prima si schianta a Rodigo e poi, passata una ventina di minuti, invade la corsia opposta alla propria lungo la Goitese e finisce in un frontale con bisarca in quel momento vuota. Ora un 78enne di Monzambano è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Mantova, dove è giunto in elisoccorso. Il secondo e più grave incidente si è verificato oggi verso le 10.30 al Contino di Volta Mantovana, nei pressi del magazzino di Marcegaglia; l’incidente di Rodigo, nel quale lo stesso anziano era rimasto coinvolto, si era verificato solo una manciata di minuti prima. Possibile a provocare lo schianto lungo la Goitese sia stato uno stato di shock del 78enne provocato dal primo sinistro. In corso indagini e accertamenti della polizia locale intercomunale.