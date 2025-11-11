“Famiglie in prima linea”: all’ospedale di Castiglione evento su come riconoscere e affrontare la malattia

CASTIGLIONE – Si terrà sabato 22 novembre nella sala Bachelet dell’ospedale San Pellegrino di Castiglione il convegno “Famiglie in prima linea”, promosso da fondazione San Pellegrino, fondazione Zanetti-Cominelli e gruppo Mantova Salus. L’incontro è gratuito, aperto a tutti e in particolare ai familiari e ai caregiver di persone affette da Alzheimer, Parkinson e altre malattie neurodegenerative, con un obiettivo preciso: imparare a riconoscere i primi segnali, sapere a chi rivolgersi e come affrontare le difficoltà. «La conoscenza è il primo passo per non sentirsi soli – afferma Mauro Pagani, presidente della fondazione San Pellegrino -. Non possiamo ancora prevenire queste malattie ma possiamo agire prima e intervenire tempestivamente, notando i piccoli cambiamenti: difficoltà di memoria, gesti più lenti, parole che sfuggono. Riconoscerli in tempo significa dare più possibilità di cura a chi ne è colpito. Parleremo di cosa osservare, a chi rivolgersi, come gestire i primi sintomi e come non isolarsi, con una sola missione: mettere la persona e la famiglia al centro. La prevenzione, in questo senso, è soprattutto una forma di attenzione e di umanità». A sottolineare lo spirito dell’incontro anche Alessandro Perdomini, presidente della fondazione Zanetti-Cominelli: «Insieme possiamo trasformare la paura in consapevolezza: conoscere i sintomi e condividere le esperienze con altri è il modo migliore per trasformare i timori in attenzione e la fragilità in forza. La cura non comincia solo in ospedale, ma in casa, nel momento in cui si sceglie di non voltarsi dall’altra parte».