Fermati dai carabinieri su un’auto piena di refurtiva: denunciati tre rumeni per ricettazione

MARMIROLO Pensavano di passare inosservati. Ma il loro cuore ha iniziato a palpitare maggiormente quando si sono visti fermare, a bordo della loro autovettura, da una pattuglia dei Carabinieri di Marmirolo, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

I militari, dopo il controllo dei documenti degli occupanti del veicolo, hanno proceduto alla perquisizione del mezzo, rinvenendo numerose confezioni di dentifricio, detersivi e profumi.

Gli investigatori dell’Arma, in breve tempo, hanno constatato che il materiale rinvenuto era stato asportato precedentemente da alcune attività commerciali ad insegna “Lidl” di Borgo Virgilio e Goito. I prodotti, per un valore commerciale di circa 400 euro, sono stati posti sotto sequestro, in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari.

Per il terzetto romeno, un 37enne, un 23enne ed una 25enne, in Italia senza fissa dimora, già noti alle Forze dell’Ordine, è scattata una denuncia poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di ricettazione.