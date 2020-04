A Castiglione via web anche i documenti dello stato civile

CASTIGLIONE – Il Comune fa un ulteriore passo nell’ottica della semplificazione e modernizzazione dei servizi per il cittadino, tra l’altro considerato il periodo nel quale è necessario uscire di casa il meno possibile. Da l’altroieri infatti lo sportello telematico polifunzionale consente ai cittadini iscritti all’anagrafe della popolazione residente, di visualizzare la propria posizione anagrafica e di stato civile, nonché di produrre le relative autocertificazioni e certificazioni on line, senza la necessità di recarsi fisicamente in municipio. I certificati potranno essere richiesti sia in carta semplice, sia uso bollo. In tale ultimo caso, la marca da bollo dovrà essere apposta direttamente dall’interessato dopo aver stampato il certificato. L’attivazione di tale servizio va ad aggiungersi a quello, già disponibile dallo scorso novembre, che consente la presentazione on line delle pratiche edilizie e di quelle relative alle attività produttive.