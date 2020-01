Furto a segno a Guidizzolo: spariscono mille euro e le rupie indiane

GUIDIZZOLO – Non solo mille euro, ma anche 6mila rupie indiane, ovvero la moneta utilizzata in India. I ladri andati a segno nel pomeriggio del 31 dicembre in un’abitazione di via Chiassi non hanno disdegnato di rubare anche le banconote del paese orientale. Che, in ogni caso, equvalgono solamente a qualche decina di euro: 6mila rupie, infatti, corrispondono a circa 75 euro. Ai quali però vanno aggiunti i circa mille euro in contanti che i malviventi sono riusciti ad accaparrarsi e a portarsi via come sostanzioso bottino. I malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione forzando la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno dato il via alla perlustrazione della casa, trovando il denaro in contante. Fatto il bottino, se la sono svignata. I proprietari di casa si sono resi conto dell’accaduto solamente al rientro e hanno dato all’allarme al 112. Ora sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Guidizzolo e del Radiombile della Compagnia di Castiglione.