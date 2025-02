Fratelli Rizzi, qualità della lavorazione e cura del cliente: “Ecco il segreto del nostro successo”

La ditta con sede a Gazoldo degli Ippoliti è specializzata nella produzione di imballaggi per l’industria, nella realizzazione di cartellonistica e verniciatura dei pavimenti e nel rinnovo di infissi e serramenti

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI – Tra le numerose storie imprenditoriali che raccontano e descrivono il territorio dell’Alto Mantovano, troviamo anche quella che riguarda l’azienda Fratelli Rizzi. Nata dal sogno di Luciano e Vito Rizzi, oggi l’azienda che conta circa 80 dipendenti è suddivisa in tre principali settori: la manodopera specializzata per importanti industrie del territorio, la produzione di imballaggi e il rinnovo serramenti. A parlarci di questa incredibile realtà imprenditoriale è Massimo Rizzi, coordinatore del rinnovo serramenti della ditta Fratelli Rizzi: «La nostra azienda è nata e cresciuta soprattutto grazie alla collaborazione con industrie del luogo. All’interno di questi colossi ci siamo occupati con i nostri dipendenti della verniciatura delle pavimentazioni e della produzione e realizzazione della segnaletica di numerosi stabilimenti produttivi. Al pari di ciò, ci siamo rivolti alla creazione di imballaggi con il legno riciclato ed infine al rinnovo serramenti, il settore di cui mi occupo». La filosofia dell’azienda Fratelli Rizzi per quanto riguarda il rinnovo degli infissi, è molto chiara: «Tutto ciò che si può salvare – spiega Massimo Rizzi – noi lo salviamo. Da sempre noi cerchiamo di dare nuova vita ai vecchi serramenti che il cliente ci consegna. Innanzitutto quando veniamo contattati ci spostiamo e conduciamo un sopralluogo a casa del cliente. Successivamente illustriamo le modalità di rinnovo degli infissi preannunciando il costo dell’opera. Se il cliente sceglie di affidarsi a noi, provvediamo con il ritiro e il recupero dell’infisso. Quest’ultima operazione si suddivide in diverse fasi, è proprio tale procedura che rende il recupero di qualità. In primis ha luogo l’eliminazione della vernice presente, secondariamente si leviga l’infisso con l’eventuale riparazione, dove sono presenti dei danni. Segue infine l’immersione con impregnante e fondino. Una volta fatto ciò ha di nuovo luogo un’azione di levigatura con spugnetta leggera. Questa procedura- conclude il coordinatore – ci permette di offrire la massima qualità ai nostri clienti». Due sono pertanto gli ingredienti fondamentali dell’azienda Fratelli Rizzi, l’accoglienza e la comprensione nei confronti delle richieste del cliente e una lavorazione di qualità dei materiale con l’obiettivo principale di ridare nuova vita agli infissi. L’azienda Fratelli Rizzi dispone di uno showroom al centro commerciale il Gigante di Curtatone.