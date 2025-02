Redini srl, quando il riciclo si fa strada: na storia trentennale di sostenibilità e passaggio generazionale

L’azienda ha ottenuto il Rating di Sostenibilità ESG 2024 Silver. Stefano Redini: “Orgoliosi di questa certificazione. Rappresenta un riconoscimento ufficiale della nostra attenzione ai principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica”

CASTIGLIONE – Redini srl (www.redinisrl.it) continua a distinguersi nel panorama del riciclo e del recupero dei rifiuti inerti, confermandosi un punto di riferimento nel settore grazie all’ottenimento del Rating di Sostenibilità ESG 2024 Silver. Un traguardo significativo che testimonia l’impegno costante dell’azienda nella gestione responsabile delle risorse e nell’adozione di processi produttivi sostenibili.

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto questa certificazione – afferma il titolare Stefano Redini – rappresenta un riconoscimento ufficiale della nostra attenzione ai principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Da sempre crediamo che il nostro lavoro debba essere svolto con professionalità e nel rispetto del territorio, offrendo soluzioni innovative per il recupero e il riutilizzo degli scarti edili».

Il futuro passa dalle nuove

generazioni

Fondata nel 1998, Redini srl ha saputo evolversi negli anni, affrontando le sfide ambientali con soluzioni all’avanguardia. Oggi, l’azienda è caratterizzata da un forte passaggio generazionale, con le figlie Elisa e Silvia Redini impegnate in prima linea nella gestione e nello sviluppo delle attività. «Essere la seconda generazione in azienda ci responsabilizza molto – sottolineano –. Vogliamo proseguire il percorso avviato da nostro padre, portando avanti i valori di qualità e sostenibilità che da sempre contraddistinguono la Redini srl».

Le due giovani imprenditrici pensano al futuro e in questa ottica hanno scelto di approfondire il campo della sostenibilità e della gestione ambientale. «Il nostro obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni all’importanza del riciclo e del riutilizzo dei materiali, affinché si diffonda una vera cultura della sostenibilità» aggiungono.

Innovazione e sostenibilità:

un’azienda che guarda avanti

La sede di Redini srl, operativa dal 2022 in via dell’Impresa a Castiglione delle Stiviere, rappresenta il simbolo dell’impegno aziendale verso l’innovazione e il rispetto ambientale. Realizzata infatti su un’area di oltre 10.000 metri quadrati con tecnologie ecocompatibili, ospita un impianto all’avanguardia per il trattamento dei rifiuti inerti non pericolosi, trasformandoli in aggregati riciclati certificati CE a norma UNI, utilizzabili come sottofondi stradali in sostituzione degli aggregati naturali.

«Oggi il riciclo si fa davvero strada – dichiara Stefano Redini – grazie alle certificazioni che garantiscono la qualità del nostro processo e alla crescente sensibilizzazione sul tema della sostenibilità. Il nostro impegno è quello di offrire soluzioni concrete per la riduzione dell’impatto ambientale e la valorizzazione delle risorse, contribuendo attivamente alla salvaguardia del territorio».

L’azienda è stata recentemente protagonista di un’iniziativa educativa nell’ambito del progetto Erasmus+ “Reframing Perspectives on Sustainability”, ospitando studenti provenienti da quattro nazioni europee per mostrare loro da vicino il funzionamento del processo di riciclo. «Vedere l’interesse nei loro occhi è stata una grande soddisfazione – conclude il titolare – perché significa che stiamo seminando consapevolezza per un futuro più sostenibile».

Redini srl continua così il proprio percorso di crescita, con una solida base familiare e uno sguardo sempre rivolto alle innovazioni del settore, confermandosi un’eccellenza nel panorama del riciclo e della sostenibilità.