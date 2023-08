Giovedì prossimo il mercato in viale Te

MANTOVA Tornerà lungo viale Te il mercato del giovedì, che la settimana prossima dovrà fare armi e bagagli per lasciare spazio all’imminente Festivaletteratura, che occuperà tutta piazza Sordello.

Dopo aver cambiato sede per alcune settimane a luglio in occasione dei concerti internazionali di piazza Sordello e aver trovato momentaneamente posto in piazza Virgiliana, il mercato settimanale torna nel suo complesso in zona stadio.