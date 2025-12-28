Fuori strada con l’auto dopo un brindisi di troppo: patente ritirata a un 40enne

RONCOFERRARO  Insoliti auguri di Natale fatti la sera della vigilia da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Benedetto Po ad un 40enne residente a Sustinente. Il conducente di una Fiat Punto ha terminato la corsa fuoriuscendo dalla sede stradale. Illeso fortunatamente il guidatore, ma i numerosi testimoni, preoccupati per la scenografica fuoriuscita del mezzo, hanno provveduto a chiedere i dovuti soccorsi contattando il 112. La pattuglia dei Carabinieri di San Benedetto Po, giunti sul posto, hanno avuto subito le idee chiare: sottoporre il conducente alla prova dell’etilometro.

Il 40enne, reduce da svariati “auguri natalizi”, ha collezionato un ottimo punteggio alla prova dell’alcoltest: il suo tasso alcolemico ha raggiunto i 2,07 g/l., ben quattro volte oltre il limite consentito.

Inevitabile il ritiro immediato della patente di guida ed il deferimento del conducente all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

