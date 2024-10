Calcio a 5 Serie A2 Elite – Saviatesta all’esame Cesena

MANTOVA Questa sera, alle ore 20.30, il Saviatesta Mantova scenderà in campo al Neolù per affrontare il Cesena in una sfida di Serie A2 Elite. I virgiliani, reduci da due vittorie nelle prime due giornate, cercheranno di mantenere il loro ruolino di marcia perfetto di inizio di campionato. Di fronte avranno il Cesena, che finora ha raccolto solo un punto in due partite, ma arriva a Mantova con la voglia di sbloccare la propria stagione.

Il direttore generale del Mantova, Cristiano Rondelli, ha espresso grande fiducia nella condizione della squadra e nelle scelte a disposizione dell’allenatore Pino Milella: «La situazione è buona, si allenano tutti e il mister ha l’imbarazzo della scelta. Portuga è disponibile, rientra anche Grosso». Milella avrà l’imbarazzo della scelta per i tre stranieri da mettere a referto. Sembra sicuro Misael, gli altri due verranno scelti Leleo, Wilde e Portuga.

Ma nonostante la classifica non esaltante dei romagnoli, Rondelli non si fida: secondo lui la partita contro il Cesena sarà un banco di prova importante per misurare il reale potenziale del Mantova. Una squadra, quella virgiliana, da più parti indicata come la grande favorita per la vittoria del campionato. «Il Cesena è una squadra rodata di categoria, giocano da tanti anni insieme, con un bravo allenatore. Sarà un test che darà delle buone indicazioni» ha dichiarato Rondelli. Le prime due partite hanno visto il Mantova vincere contro la neopromossa Rovereto e un Verona che non sembra essere tra le big. Stasera le insidie paiono maggiori: «Il Cesena non verrà a Mantova all’arma bianca, saranno prudenti. Giocheranno d’attesa, quindi occorre la massima attenzione e concentrazione» ha aggiunto il dg.

In campo occhi puntati sul duello tra il pivot bianconero Christian Gardelli del Cesena, nelle scorse stagioni cercato anche dai virgiliani sul mercato e Mascherona, che promette scintille e giocate d’alto livello.