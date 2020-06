Zero mutui nel 2019 a Castelbelforte: “Il Comune gode di buona salute”

CASTELBELFORTE – Nel secondo consiglio comunale di Castelbelforte post lockdown, svoltosi alla presenza dei soli consiglieri di maggioranza, è stato approvato il rendiconto della gestione 2019. L’argomento è stato introdotto dalla relazione del vicesindaco e titolare della delega al Bilancio Stefano Bauli . Il primo dato è il risultato di gestione che parla di un avanzo di circa 899.000 euro, dei quali 64 mila vincolati, 806 mila accantonati e 28 mila in pronta disposizione. «L’evidenza è che il nostro Comune gode di buona salute – ha sottolineato Bauli -. Lo dimostra il fatto che nel 2019 non sono stati contratti mutui e che l’indice di indebitamento finanziario dell’Ente è pari allo 0,98% su una possibile capacità di deficit stabilita per legge fino al 10%. Un dato di solidità del bilancio comunale che ci porta a guardare al futuro con ottimismo». Contestualmente il consiglio ha approvato variazioni al bilancio per maggiori spese di 106.000 euro, legate principalmente all’emergenza sanitaria che ha reso indispensabile il finanziamento di una serie di interventi quali le sanificazioni per prevenire la diffusione del Covid in ambienti ed edifici pubblici (4.300 euro), il pagamento degli straordinari al personale di Polizia locale durante la fase emergenziale (2.200 euro), acquisti per dotazioni strumentali agli agenti (4.300 euro), interventi di miglioria e sistemazioni al cimitero comunale (4.000 euro), contributo integrativo alla Protezione civile “La Molinella” (4.000 euro complessivi in convenzione con il Comune di Roverbella), integrazione fondo per la cattura della nutria e altri interventi vari.

Sul fronte delle opere pubbliche il sindaco Massimiliano Gazzani ha annunciato l’ottenimento da parte di Regione Lombardia di un contributo a fondo perduto di 200.000 euro con il quale verrà realizzato un nuovo parcheggio nell’attuale piazzale dello stadio comunale, completo di sottoservizi fognari, nuova illuminazione ed attrezzato per ospitare i camper e il lunapark in occasione degli eventi fieristici, nonché dotato di colonnina elettrica per la ricarica delle auto elettriche. «Inoltre», ha proseguito Gazzani, «durante l’estate si provvederà al rifacimento della sala macchine e della centrale termica della scuola primaria con l’installazione di caldaie ad alto coefficiente di efficientemente energetico. Per tale opera sono stati stanziati 50.000 euro». È infine previsto il completamento dell’estensione della rete di illuminazione pubblica in via Campolungo e nuovi punti luce in altre zone del paese per un importo complessivo di 60.000 euro. A margine della seduta è stata approvata la concessione di diritto di superficie di un’area di proprietà da 65 metri quadrati sita in via Zaniboni ad una società di telefonia mobile per la durata di 25 anni che produrrà un’entrata di circa 78.000 euro per le casse comunali. «Somma», precisa il primo cittadino, «che sarà investita in parte per la connessione alla fibra ottica dedicata alle attività produttive locali, in parte per interventi ed acquisti che si renderanno necessari nelle scuole a fronte delle nuove disposizioni ministeriali, purtroppo tardive e ancora poco chiare, per la frequenza scolastica degli alunni in sicurezza dal rischio da contagio Coronavirus».

Matteo Vincenzi