Gonzaga – Inciviltà senza fine

GONZAGA Allarme rifiuti nelle campagne di Palidano, abbandonati sacchetti della spazzatura e pattumiere di ogni genere ai margini delle strade e dei poderi agricoli: rilevata almeno una segnalazione a settimana.

Si tratta di una situazione che va avanti da diversi anni, ma il problema sta diventando sempre più frequente come si può percepire dai commenti social; le aree interessate dalle circostanze degradanti riguarderebbero luoghi nascosti, spesso fiancheggianti terreni agricoli o canali, in particolar modo: via Villa Inferiore, cava Pascoletto e via Fornace. Una faccenda che non attanaglia solo i cittadini ma che al contrario si trasforma in un grave pericolo tossico per il suolo circostante, laddove i rifiuti non venissero prelevarti.

«Periodicamente dobbiamo predisporre dei passaggi al personale di Mantova Ambiente per raccogliere spazzatura e immondizia sparsa a destra e a sinistra – spiega il sindaco Elisabetta Galeotti – quasi settimanalmente ci vengono segnalati posti di abbandono, perciò occorre provvedere alla raccolta dei rifiuti attraverso un fondo dedicato a tali servizi extra ovviamente su commissione e su pagamento, poiché nulla è gratuito e le spese in questione ricadono sull’intera comunità».

Per ciò che concerne il controllo delle aree a rischio il primo cittadino spiega che «purtroppo abbiamo tante vie di campagna disperse e tale fattore incentiva un’abitudine costante, abbiamo 150 km di strade basse, un perimetro impossibile da controllare completamente. Già in precedenza – in punti critici più visibili come Piazzale del Convento- sono state installate delle foto trappola per scongiurare questo vizio, ma si tratta di una soluzione impensabile per delle zone così offuscate». L’unico rimedio possibile a questo genere di problema sembra essere pertanto una continua sensibilizzazione che ponga l’attenzione sui danni provocati dalla mancata salvaguardia ambientale.