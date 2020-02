Al via lavori da 190mila euro nel centro storico di Sermide

SERMIDE E FELONICA Un intervento da 190mila euro per risistemare in modo significativo la viabilità pedonale in due importanti direttrici del centro storico di Sermide: il Comune di Sermide e Felonica ha dato avvio ai lavori di “Riqualificazione della mobilità pedonale in via Martiri di Belfiore e via Don E. Tazzoli”. Con i suddetti lavori, l’amministrazione confida di completare la riqualificazione dei marciapiedi iniziata alcuni anni fa in altre vie contigue a quelle appena citate. Nell’esecuzione delle opere si prevede di sospendere momentaneamente e a tratti la sosta regolamentata e delimitata dalla segnaletica orizzontale su via Martiri di Belfiore. Tra via Tazzoli e la S.P. 34 si dovrà inoltre, per alcuni giorni, vietare l’accesso alla via stessa per chi proviene dalla strada provinciale, per cui i residenti interessati che dovranno raggiungere la propria abitazione, lo potranno fare utilizzando la viabilità alternativa. I lavori dovrebbero concludersi nel prossimo mese di giugno: durante le previste attività si cercherà di realizzare minor disagio possibile al traffico e ai residenti prevedendo chiusure parziali dei transiti, limitatamente alle sole aree di lavorazioni e per il tempo necessario per l’esecuzione delle stesse. Tali limitazioni saranno segnalate in anticipo mediante apposita segnaletica. In ogni caso il Comune informa che il personale delle Aree Polizia Locale e Area Tecnica-lavori pubblici è a disposizione per eventuali chiarimenti o segnalazioni.