I falò in città e in provincia per accogliere il nuovo anno

In tutto il territorio mantovano arriva con l’Epifania il giorno dei falò, rito che in tanti centri della provincia manifesta l’addio alle cose vecchie e negative, con l’auspicio che siano migliori quelle in arrivo. “Brusa la vecia” è un’antica tradizione popolare legata al 6 gennaio per simboleggiare la purificazione e il rinnovamento. Il burièl affonda le radici in riti precristiani celtici per propiziare i raccolti, poi rielaborati con l’arrivo del cristianesimo, associando il fuoco alla stella cometa che guidò i Magi. Il fumo che si alza verso levante è segno di buon auspicio, mentre le ceneri venivano sparse nei campi per allontanare avvenimenti infausti. Il falò rappresenta anche un momento di festa comunitaria, con cibi e bevande (come il vin brulé), che rafforza i legami.

A Formigosa nel giorno dell’Epifania torna un appuntamento che ha negli ultimi anni raccolto dalle 2000 alle 3000 persone, unite nel segno della convivialità e dello spirito comunitario: oggi alle 17.30 “La Befana vien…in piazza”, in piazza Armando Diaz a Formigosa. Il burièl 2026 si accenderà alle 17.30. E sarà accompagnato da intrattenimento e specialità gastronomiche: polenta e gras pistà, cotechino, vin brulè, dolci e altro ancora. L’iniziativa è organizzata Auser Formigosa Aps-Est. Per informazioni cellulare 339 2811912. A Buscoldo di Curtatone il burièl sarà alle 17.30 vicino alla barchessa, lato chiesa di Buscoldo. Ad accompagnarlo panini, ceci caldi, tè, vin brulè e altro. A Castelbelforte falò alle 18.00 in Via Gandhi (in fondo a Via Franchetti); a Castel d’Ario (MN) alle 18.45 in piazza Castello. Con dolci, tè, vin brulè, cioccolata calda e beneaugurante spettacolo pirotecnico; a Castel Goffredo alle 18.00 nella frazione Sant’Apollonio; a Castiglione delle Stiviere alle 19.30 nella frazione Santa Maria; a Castiglione Mantovano (Roverbella) accensione alle 18.30, con vin brulè, panini col cotechino, ceci caldi, pandoro, bevande; a Cavriana alle 17.30 sul Pianoro sopra la Scuola dell’Infanzia del paese; a Commessaggio alle 17.00 presso il Torrazzo Gonzaghesco, con vin brulè, ceci, panini con cotechino, tisane calde, cioccolata calda; a Gabbiana (Marcaria) alle 18.30 in Via Donatori di Sangue, nei pressi del parco giochi. Con ceci, vin brulé, tè caldo e dolci; a Ghisiolo (San Giorgio Bigarello) alle 17.00 presso la Polisportiva Ghisiolo; a Governolo alle 18.30 tradizionale falò della Befana presso ex alveo del Mincio, dietro la Conca del Bertazzolo a Governolo. Con ceci, vin brulè, panini con salsiccia; Guidizzolo alle 19.00 nel piazzale della Chiesa di Birbesi, frazione di Guidizzolo. Con dolci, panini con salamella, vin brulè, tè caldo, sidro e molto altro; a Levata di Curtatone alle 18.00 in Via Governolo, dietro Comet. Con vin brulé, musica, ceci caldi; a Marsiletti di Goito dalle 18.00 presso il Parco in strada Marsiletti-Goito; a Ospitaletto Mantovano, organizzato dai dirigenti delle sezioni locali di Avis e Aido, alle 19.30 ritrovo in parrocchia per partenza con coro dei bambini. Alle 20 l’accensione del buriel con la partecipazione dei zampognari. Mentre il fuoco raggiungerà la sommità della catasta sarà possibile gustare ceci, risotto e vin brulè. Alle 17.30 a Sarginesco, nell’area degli impianti sportivi, verrà proposto l’ApeBuriel, per festeggiare insieme con aperitivi, cena e buona musica. Con ceci, risotto, vin brulé; a Poggio Rusco Trattori in festa con la Befana dalle 16.00, in via Borgo. Con panettone e gnocco fritto, cioccolata calda, panini col cotechino, vin brulé. Tradizionale rogo della Befana. A seguire, sfilata di trattori luminosi per le vie del paese; a Revere – Borgo Mantovano alle 18.00 in Piazza Castello rogo dla vecia ed incendio della torre a cura della ditta Parente Fireworks di Melara (RO). Ingresso spettacolo 2 euro (bambini fino 6 anni gratis); a Rivalta sul Mincio (Rodigo) alle 18.00 in Piazza Basile; a Quingentole Grande Falò dla Vécia presso Piarda a Po. Con salsiccia e vino a offerta libera; a San Benedetto Po alle 18.00 nell’ Area feste di Mirasole, frazione di San Benedetto Po; a San Cataldo (Borgo Virgilio) alle 17.40 al campo sportivo. Con pandoro, vin brulè, tè caldo, cocktail bar, maccheroncini al ragù. Il tutto accompagnato da DJ Daniele; a San Giacomo Po di Bagnolo S.Vito dalle 18.00 fiapponi, chisulin, vin brulè ad offerta libera. Dalle ore 19.00 accensione del falò, dalle ore 20.00 risotto alla mantovana + acqua o vino al prezzo di 6 euro. Durante la serata intrattenimento e dj set con DJ Julo 3.0 In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a sabato 10 gennaio; a Sustinente alle 17.00 tradizionale rogo; a Suzzara in Piazza dalle 17.00 inizio della manifestazione con apertura dello stand, dove bere tè caldo e vin brulè, alle 17.30 concerto dei “Tamburi del Crostolo” live percussion band, alle 18.00 accensione del fuoco; a Villanova de Bellis (San Giorgio Bigarello) presso Nus Villanova De Bellis in via Tazzoli 14, dalle 17.30 falò e Dj set dalle 18.30, con bigoli con le sarde; a Volta Mantovana alle 17.30, con assaggi e vin brulè. A Villimpenta L’evento organizzato dal Comitato Manifestazioni e dal Comune prenderà il via alle 18, dal Campo Fiera di piazza Roma; i volontari del Cmv distribuiranno tè caldo, vin brulè, fette di panettone, ceci e tante caramelle per i più piccini.