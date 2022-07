Il Comune attiva un servizio bus-navetta

SAN GIORGIO Al termine dell’anno scolastico, la linea 12 del servizio trasporti di Apam che collegava San Giorgio Bigarello alla città di Mantova, è stata temporaneamente sospesa. La sua riattivazione è prevista per lunedì 12 settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo, il Comune di San Giorgio Bigarello, mette in campo un servizio sostitutivo della linea, attraverso un servizio di bus-navetta che da lunedì 1 agosto effettuerà le sue corse negli orari che seguono.

Ore 7.25: Gazzo piazza Martinelli, Stradella piazza di fronte alla Chiesa, Mottella via XXV Aprile (coincidenza con bus Apam del Tpl per Mantova). Ore 9.25: Gazzo piazza Martinelli, Stradella piazza di fronte alla Chiesa, Mottella via XXV Aprile (coincidenza con bus Apam del Tpl per Mantova). Ore 11.50: Mottella via XXV Aprile, Stradella piazza di fronte alla Chiesa, Gazzo piazza Martinelli. Ore 12.50: Mottella via XXV Aprile, Stradella piazza di fronte alla Chiesa, Gazzo piazza Martinelli. Ore 13.50: Mottella via XXV Aprile, Stradella piazza di fronte alla Chiesa, Gazzo piazza Martinelli. Il servizio è gratuito per i cittadini e viene avviato in forma sperimentale e temporanea.