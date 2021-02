Il Comune di Sabbioneta approva le aliquote: Irpef invariata

SABBIONETA – Non cambiano le aliquote Irpef per i cittadini di Sabbioneta. L’amministrazione Pasquali ha deciso di riconfermare quelle già in vigore nel 2020, che a loro volta erano invariate rispetto a quelle del 2019. Mantenuta, in particolare, l’esenzione fino a un reddito imponibile di 18mila euro, che era stata introdotta nel 2014. La soglia massima, dello 0,8%, si applica solo oltre i 75mila euro. Il superamento della soglia di esenzione comporta una tassazione secondo scaglioni progressivi, partendo dal minimo dello 0,6% fino a 15mila euro, per poi salire progressivamente.