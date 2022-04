Il forte di Pietole torna in vita: rievocazione a fine maggio

PIETOLE (Cerese) – Forte Magnaguti, a Borgoforte, torna in vita dopo anni. Per domenica 22 maggio è infatti in programma la prima rievocazione storica dopo due anni di stop provocati dalla pandemia e delle varie restrizioni che si sono susseguite nel corso del tempo.

Nell’occasione si tratta della rievocazione della visita effettuata dal Kaiser in persona presso forte Magnaguti, o meglio Zentral Werk, in quanto opera austriaca, svoltasi nel lontano 1862 per l’inaugurazione del sistema difensivo sulla sponda nord del Po.

La manifestazione è curata dall’Associazione Napoleonica d’Italia, che ha la propria sede proprio a forte Magnaguti. Lo scopo dell’associazione è portare in scena con le rievocazioni le imprese militari di Napoleone. L’associazione, apolitica e non a scopo di lucro, conta più di un centinaio di soci provenienti prevalentemente dalle province di Mantova, Verona e Modena. Lo scopo del gruppo viene perseguito attraverso diverse modalità come la pubblicazione di libri, lezioni di didattica nelle scuole, partecipazione a rievocazioni delle battaglie oppure fatti storici che si svolsero nel periodo preso napoleonico e, sfruttando i nuovi canali social, la produzione di filmati che spiegano la vita delle persone all’inizio del 1800.

I soci hanno ricostruito come poteva essere l’arredamento degli spazi interni in maniera funzionale, in modo cioè da poterli anche utilizzare per l’attività rievocativa. Utilizzando il tempo libero, i propri attrezzi personali ed il legname fornito dal comune, i soci hanno realizzato diversi ambienti: magazzino, refettorio, dormitorio per la truppa, dormitorio per i sottufficiali e la stanza per il comandante.