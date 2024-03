Il Rotary Est Nuvolari dona due computer ai ragazzi delle medie

MANTOVA – Un “regalo” assai gradito per un ragazzo e una ragazza delle scuole medie di Castel d’Ario. Qualche mattinata fa, nella sede municipale di piazza Garibaldi, sono stati consegnati dal presidente del Rotary Club Mantova Est Nuvolari, Lucio Tebaldi, due computer portatili completi di programmi ad altrettanti studenti. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Daniela Castro e della vice con delega alla Pubblica istruzione Mara Spanevello, dei due giovani accompagnati dai rispettivi genitori e ovviamente dai responsabili del Rotary Club, fra cui il già citato presidente Tebaldi e Giuseppe Noci. I computer sono stati acquistati dall’associazione che venendo a conoscenza dei progetti scolastici “digitali” ne hanno colto le finalità, pensando così di aiutare gli studenti più in difficoltà. «Un ringraziamento doveroso al Rotary Club Mantova Est Nuvolari, sempre disponibile quando si tratta di dare una mano ai nostri ragazzi, facilitandoli nell’affrontare la vita scolastica. Ma la generosità dell’associazione, sempre a stretto contatto con il Comune, si era già manifestata in altre occasioni, come ad esempio il supporto fornito ad alcuni anziani del paese», ha commentato Spanevello.

Matteo Vincenzi