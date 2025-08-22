In casa aveva katane e proiettili: 42enne denunciato per detenzione abusiva di armi

CURTATONE I Carabinieri della Stazione di Curtatone, nei giorni scorsi, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno di un’abitazione 2 spade giapponesi del tipo “katana” della lunghezza rispettivamente di 95 cm e 75 cm, nonché 2 ogive esplose calibro 9 e calibro 50 e 11 bossoli esplosi calibro 9.

Gli accertamenti esperiti dai militari hanno permesso di verificare che il possessore del materiale rinvenuto, un 42enne del luogo, non aveva mai denunciato all’Autorità il possesso di tali armi, motivo per cui i Carabinieri procedevano al sequestro di quanto rinvenuto, deferendo il soggetto all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione abusiva di armi.