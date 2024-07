Incidente in strada Ghisiolo: due feriti

SAN GIORGIO BIGARELLO Incidente stradale questa mattina alle 7.30 in all’incrocio tra strada Ghisiolo e via Marconi nel comune di San Giorgio Bigarello. I Vigili del Fuoco di Mantova intervenuti con una APS (autopompa-serbatoio) hanno provveduto a mettere in sicurezza le 3 autovetture (di cui una alimentata a gas) coinvolte nello scontro e ad estrarre dalle lamiere l’occupante della Renault Clio. Intervenuti sul posto anche polizia locale di San Giorgio, Croce Verde, Porto Emergenza e automedica del 118 di Mantova. Due persone sono finte in ospedale con delle lesioni di lieve entità.