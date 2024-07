Legnaghese al buio invasa dai pedoni dopo il concerto dei Massive Attack. L’allarme di Potere al Popolo

MANTOVA Le immagini del grande flusso di persone al termine dei concerti estivi in piazza Sordello, per Potere al Popolo rimettono al centro il tema della viabilità e della sicurezza stradale. A centinaia hanno infatti percorso al buio (a volte invadendo la sede stradale) il tratto della statale all’ingresso della città per raggiungere le numerose auto parcheggiate sul ciglio della strada: si è prodotta una situazione oggettivamente molto pericolosa che, per fortuna, non ha registrato incidenti. PaP considera evidente l’urgenza di intervenire sia sull’unico attraversamento pedonale al termine del ponte di San Giorgio (privo di illuminazione e con le strisce sbiadite) sia realizzando la pista ciclopedonale che da Sparafucile collegherebbe la città al Bo.Ma. e fino a Mottella, costeggiando la strada Legnaghese.

Questi interventi –spiega Potere al Popolo in un comunicato- non solo migliorerebbero la vita quotidiana di molti cittadini, ma porterebbero anche ad un alleggerimento del traffico e ad un miglioramento della sicurezza stradale, oltre a rendere più fruibili i due parcheggi camper presenti in zona. Su questo il movimento si impegna per rendere presto realtà questi progetti.