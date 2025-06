Incidente stradale a Ostiglia: muore 41enne, ferito il nipote 15enne

OSTIGLIA Incidente mortale nel pomeriggio di oggi (domenica 29 giugno), alle 14.45, presso Ostiglia. Il conducente di un’autovettura Honda, percorrendo via Rovigo, probabilmente a causa della velocità sostenuta, ha perso il controllo della stessa fuoriuscendo autonomamente dalla sede stradale. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri di Gonzaga per i rilievi. Il conducente Cristian Rossi, nato a Nogara (Vr) il 31-7-1983 e residente a Gazzo Veronese, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo. Il passeggero, che è il nipote, un 15nne residente a Villimpenta, è stato trasportato in elicottero a Mantova in codice giallo. A quanto risulta, i due stavano ritornando da una festa. La salma è stata restituita ai familiari. Il mezzo è stato sequestrato.