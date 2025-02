“Al lavoro per promuovere l’Alto Mantovano”, dall’associazione Colline Moreniche

ALTO – Sicuramente è stata una notizia accolta con soddisfazione da tutta la comunità. Qualche giorno fa, infatti, Chiara Rastrelli, consigliere comunale del paese morenico, con delega al turismo e alle associazioni, è stata eletta nuova presidente dell’associazione Colline moreniche del Garda. «Sono molto onorata del risultato e voglio innanzitutto ringraziare tutti i membri del direttivo per la fiducia riposta, ringrazio anche il sindaco Massimiliano Rossi per l’opportunità che mi ha dato. Confermo quanto presentato in assemblea, ovvero il mio impegno ad onorare quanto svolto dalle precedenti presidenze e lavorare per valorizzare e promuovere il territorio rappresentato dall’associazione, concentrandomi sui fondamenti di collaborazione e rete tra i Comuni: valorizzazione del territorio e promozione mirata, turismo sostenibile e innovazione».

Queste le parole di Rastrelli, una volta confermato l’esito delle votazioni, insieme a tante idee ed obiettivi da perseguire. E anche il sindaco Rossi ha voluto esprimere la propria soddisfazione: «Per la prima volta il nostro paese ha la presidenza dell’associazione. Siamo il primo comune collinare che si affaccia sul Garda: è una soddisfazione. Sono contento anche per Rastrelli che lavora nel settore ed è persona tenace e volonterosa. Darà un buon contributo alla promozione del territorio».