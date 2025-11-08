Infortunio alla Pata di Castiglione: ferito un 31enne

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Infortunio sul lavoro ieri alle 3 a Castiglione delle Stiviere via Maestri del lavoro presso la ditta Pata. Durante la fase di lavaggio della friggitrice con acqua bollente e idrossido di sodio, usciva un abbondante quantità di liquido che investiva completamente un operaio, un 31enne di Castiglione delle Stiviere, causandogli delle ustioni al capo ed alla schiena. Prontamente soccorso, veniva trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Brescia, non in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri di Castiglione delle Stiviere e personale Ats Val Padana.