Il vicino non lo vede da due giorni e dà l’allarme, ma per un 80enne di Sabbioneta è ormai troppo tardi

SABBIONETA Passa un giorno, passa un altro giorno. Due giorni senza dare alcuna notizia di sé, senza che nessuno lo vedesse in giro e senza che si mettesse in contatto con qualcuno – tra amici e familiari. Fino al momento in cui, insospettito da tale silenzio, il vicino di casa ha deciso che fosse giunto il momento di dare l’allarme. E così verso le 20.30 di giovedì, è partita la chiamata al numero unico di emergenza. Poche e semplici le spiegazioni che potrebbero essere giunte all’orecchio dell’operatore: “Il mio vicino non si vede da due giorni e sinceramente sono un po’ preoccupato”. A quel punto in loco sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viadana, i vigili del fuoco del distaccamento viadanese e il personale del 118. Una volta aperta la porta dell’appartamento, i timori si sono trasformati nella peggiore delle realtà: l’80enne G.A. era a tutti gli effetti in casa, ma ormai senza vita da circa due giorni. Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell’anziano. La salma è poi stata affidata ai familiari.