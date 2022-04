Infrastrutture nell’Asolano e Alto Mantovano

ASOLA Il 29/4 alle ore 18 si terrà ad Asola nella Sala dei Dieci del Palazzo Municipale di Asola, un incontro su tema delle infrastrutture dell’Asolano e Alto Mantovano.

L’incontro organizzato da Italia Viva, coordinamento provinciale Mantova ed area Asolano/Alto mantovano vedrà l’intervento dell’ On. Matteo Colaninno, preceduto dagli interventi di amministratori locali assai impegnati sulle tematiche trattate: il sindaco di Bozzolo e consigliere provinciale Giuseppe Torchio e il consigliere comunale, già sindaco di Asola, Raffaele Favalli.

Dopo il saluto dei coordinatori provinciali Fabio Madella e Francesca Zaltieri, ci sarà l’introduzione della referente d’area IV Francesca Pistoni (referente accanto a Ottavio Baldi di Castiglione) che modererà gli interventi unitamente a Francesca Zaltieri.

Il tema trattato è fondamentale e strategico per un territorio in grave sofferenza come l’asolano classificato come “area di crisi industriale non complessa”. Parlare di assi stradali quali la statale 343 e parlare di ferrovia, la tratta Parma-Brescia, ma anche la Mantova-Milano che ad essa si interseca, significa parlare di sviluppo del territorio. Un territorio, l’asolano, ai confini fra più province che merita un’attenzione particolare.

L’on. Matteo Colaninno, si è occupato dei temi in questione e li inquadrerà nella più ampia progettazione nazionale su cui lavora accanto alla ministra Elena Bonetti. Ne parlerà con amministratori locali competenti e appassionati quali Giuseppe Torchio e Raffaele Favalli con cui si potrà definire la situazione e piani d’azione.

Francesca Pistoni che si è fortemente impegnata per realizzare l’evento introdurrà la serata.