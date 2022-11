Inizia oggi la settimana castiglionese contro la violenza alle donne

CASTIGLIONE In vista della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Assocazione Tsdc – Te sé de Castiù, ha organizzato tre appuntamenti volti proprio a sensibilizzare la cittadinanza castiglionese (e non solo) su questo tema.

Questa sera lunedì 21 novembre alle 20.45 nella sala civica di Palazzo Medeghini si svolgerà l’evento “In principio non ci fu solo Artemisia: storie di donne e di pittrici controcorrente”. Si tratta di una chiacchierata con Gianfranco Ferlisi, storico dell’arte e conservatore della Galleria Menghini, incentrato appunto sull’arte e sulla pittura declinate al femminile.

L’incontro è organizzato dall’ass. Tsdc, Soroptimist Gridonia Gonzaga con il patrocinio del Comune di Castiglione delle Stiviere.

Mercoledì 23 novembre Tsdc e Soroptimist Gridonia Gonzaga, sempre con il patrocinio del

Comune e in collaborazione con la compagnia “I semi di melograno”, presentano l’evento “Spezzare le catene” (al Supercinema alle 20.30). In questo caso si tratta di un reading in cui uomini e donne raccontano storie, scritto e diretto da Ombretta Costanzo e a cura di Tiziana Confalonieri.

L’ultimo appuntamento della rassegna contro la violenza alle donne è in programma per il 27 novembre: dalle 14 la tradizionale camminata castiglionese nelle vie del centro cittadino

con arrivo alla biblioteca Sigurtà, dove verrà allestita l’esposizione fotografica e la mostra dei lavori realizzati dall’istituto Gonzaga.

Per essere aggiornati sulla rassegna: https://it-it.facebook.com/associazioneTSDC/