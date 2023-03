Inseguimento in centro a Viadana: l’uomo ai domiciliari, libere le passeggere

Viadana La richiesta contro l’ordinanza del Gip del tribunale di Mantova, risalente al 9 febbraio, avanzata dall’avvocato difensore delle due donne e dell’uomo che quanche giorno prima – il 7 febbraio – a Viadana in fuga su un auto sono finite contro una volante dei Carabinieri, nonostante l’alt intimato da questi ultimi, è stata accolta. A seguito del riesame presieduto da Cesare Bonamartini l’uomo che si trovava alla guida dell’auto, ora si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Castelnovo di Sotto a Reggio Emilia, e non più in custodia cautelare in carcere, mentre per le due donne, che erano agli arresti domiciliari, è venuta meno ogni restrizione.