Mercato di Campitello, ridotto del 30% il canone di occupazione e ampia rateazione

Marcaria Ancora una volta Anva Confesercenti Mantova si mostra attenta sul territorio per segnalare tematiche di crisi: nei giorni scorsi l’associazione è infatti intervenuta presso il Comune di Marcaria. Il referente del mercato di Campitello Rudy Rodighiero ha segnalato all’assessore Enrico Lungarotti che l’inconveniente incorso l’anno prima sull’applicazione del canone unico avrebbe potuto generare un accavallamento delle competenze di due anni. E ciò avrebbe generato di conseguenza una doppia quota con gli stessi termini di pagamento. A tal riguardo, il referente Anva Mantova per Campitello è stato informato che la richiesta avanzata di poter aiutare le imprese è stata accolta. Così commenta Rudy Rodighiero: «E’ doveroso un ringraziamento per l’attenzione rivolta alla nostra categoria in un periodo di profonda crisi economico-finanziaria. Non avere aumenti aiuta le piccole e medie imprese, a svolgere al meglio il ruolo di calmiere dei prezzi. L’Amministrazione comunale si è mostrata sensibile al ruolo socio-aggregativo del mercato presso la comunità locale e non solo. La riduzione del 30% del canone di occupazione mercatale e la rateazione della spesa è un segnale non scontato».Il mercato domenicale di Campitello gode del riconoscimento Regionale di “Mercato a valenza storica di tradizione”, istituito nel 1862.