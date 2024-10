Investito da un getto d’acido: grave operaio di 43 anni

CURTATONE – Un getto d’acido nitrico lo ha investito, mentre stava sistemando l’installazione di una pompa da utilizzare per la pulizia di un contenitore di mangimi; immediatamente soccorso è stato portato all’ospedale di Mantova, in gravi condizioni – rischia purtroppo di perdere un occhio – anche se non in pericolo di vita. Terribile incidente ieri pomeriggio per un operaio di 43 anni in una azienda agricola di Ponteventuno nel comune di Curtatone. Un incidente sulla cui dinamica verrà fatta chiarezza nel prossimi giorni, anche grazie ai rilievi che sono stati fatti dai tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Ats Val Padana.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 di ieri e non riguarda il personale dell’azienda agricola bensì quello di una azienda esterna, sita in provincia di Brescia, chiamata nella ditta curtatonese per effettuare alcune operazioni di manutenzione e pulizia su una serie di macchinari e attrezzature. In particolare doveva essere effettuata una pulizia completa di un macchinario preposto alla distribuzione del mangime per gli animali e questa pulizia viene effettuata utilizzando, in concentrazioni adeguate, dell’acido nitrico. Non si sa esattamente cosa sia successo, fatto sta che da una pompa è improvvisamente fuoriuscito un getto che ha investito lo sfortunato operaio.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e come da protocollo in casi di questo genere è stato sottoposto a un lavaggio accurato per togliere gli eventuali residui di acido, prima di essere ricoverato in codice rosso all’ospedale di Mantova. Il getto di acido non ha colpito in pieno l’operaio, anche se comunque una parte di esso lo ha ustionato al volto, al collo e alle spalle. I tecnici di Ats hanno seguito una serie di rilievi e proseguiranno anche nei giorni successivi onde stabilire se i dispositivi di sicurezza necessari per questo tipo di operazioni fossero indossati dall’uomo.