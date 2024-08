La narrazione dei luoghi attraverso i libri

GRAZIE (Curtatone) Il Rio parteciperà anche quest’anno all’Antichissima Fiera delle Grazie, dal 14 al 18 agosto. In particolare, saranno due gli stand gestiti dalla casa editrice mantovana: il Foro Boario, come di consueto, vedrà la presenza della Libreria Paoline – Il Rio, che curerà anche le presentazioni dei libri nel palco dell’antistante Infopoint. Ma la vera novità sarà la presenza dell’Angolo del Madonnaro, all’imbocco con via Cantarana, proprio di fronte al Santuario, dove sarà possibile trovare i gadget ufficiali della fiera.

Di seguito, il programma degli incontri dedicati ai libri dei marchi Il Rio Edizioni e Oligo Editore.

Il 14 agosto alle 21 “Da Grazie al mondo, andata e ritorno. Sguardi e narrazioni di paesaggi e territori”: incontro con gli autori Fabrizio Binacchi, Valentina Fortichiari, Mauro Francesco Minervino, Fabrizio Tavernelli e Dario Voltolini. Si tratterà dei laghi di Mantova, ma anche del mare della Norvegia. La campagna padana invasa dai capannoni e i quartieri operai di Torino. Le colline moreniche e l’appennino calabrese. Luoghi del cuore che lo sguardo della grande scrittura rende universali e collega tra loro, valicando confini geografici apparentemente insormontabili, perché a parlare sono il cuore, le emozioni e i moti dell’animo umano.

Fabrizio Binacchi (Suzzara, 1960) è giornalista Rai e docente universitario. Ha condotto il Tg1, è stato a capo di vari Tg regionali e ha diretto numerose sedi Rai. Oggi è caporedattore centrale di Rai Vaticano. A Grazie parlerà del suo ultimo libro: Piccoli segreti mantovani (Oligo 2023). Valentina Fortichiari vive a Vigevano. Ha diretto le relazioni esterne e l’ufficio stampa di Longanesi, ha pubblicato per Guanda, Solferino, Bompiani; per la Nave di Teseo cura le opere di Cesare Zavattini e per Adelphi quelle di Guido Morselli. Durante l’appuntamento parlerà del suo ultimo libro: Il mare non aspetta. Viaggio emotivo in Norvegia (Oligo 2024). Mauro Francesco Minervino è professore di Antropologia Culturale ed Etnologia, autore per la Rai ed editorialista del “Corriere della Sera” – corriere.it. I suoi reportage hanno vinto numerosi riconoscimenti (come il Premio Italia Nostra 2022). A Grazie presenterà il suo ultimo libro è: Viaggio al monte analogo. Monte cocuzzo. La montagna-arca (Oligo 2023). Fabrizio Tavernelli, emiliano classe 1965, è cantautore e produttore musicale attivo nella scena underground dagli anni ’80. Ha inciso per le etichette “Dischi del mulo” (degli ex CCCP e CSI Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni), “Sugar” (Caterina Caselli). Agitatore culturale, negli anni ’90 pubblicava la fanzine “Nomade Psichico”. A Grazie parlerà del suo ultimo libro: Quando gli alieni rapivano le mucche (Oligo 2023). Dario Voltolini (Torino, 1959) è docente presso la Scuola Holden. Ha pubblicato per Einaudi, Feltrinelli, Laurana, Manni, La Nave di Teseo. Il suo ultimo libro, Invernale, è medaglia d’argento del Premio Strega 2024. A Grazie darà un’anticpazione del suo prossimo libro, che uscirà a ottobre per Oligo: Acqua chiusa.

Il 15 agosto alle 18 la presentazione di “Gerusalemme ancora”, il volume di Sandra Manzella (Oligo 2024). Gerusalemme, luogo dove le tre religioni monoteiste si incrociano nel territorio in cui Dio si è rivelato: eretz, Terra Promessa, non solo adamah, terra, suolo. L’Autrice, tramite una scrittura quasi “visiva”, conduce alla scoperta di siti celeberrimi e di angoli nascosti, oltre i confini politici (visibili) e culturali (invisibili): nella gioia delle feste e nella quotidianità sofferta e irrisolta, a Gerusalemme si torna e si ritorna anche per trovare sé stessi. Il libro raccoglie poi testimonianze inedite di chi abita nella città santa, di chi la cerca, di chi la sceglie: imprenditori, gente comune, religiosi, volontari. E non mancano segni di pace, dalle ricamatrici di Ramallah alla straordinaria esperienza di Neve Shalom/Wahat Al-Salam. Inoltre, il testo è arricchito dalle prefazioni di S.B. Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei Latini a Gerusalemme, e di Mons. Marco Busca, vescovo di Mantova.

“La clinica dei misteri” (Il Rio 2023) sarà il lavoro illustrato alle 18 del 17 agosto. L’autore Nicolò Barretta dialoga con Sandra Manzella. Paolino e Riccardo sono due ragazzi speciali, ma entrambi non sanno di esserlo. Paolino soffre della distrofia muscolare di Duchenne, mentre Riccardo è un angioletto biondo dagli occhi azzurri ed è una presenza misteriosa che appare e scompare. In clinica Paolino riesce a fare luce sul passato di Riccardo, perché la sua missione è di far scoprire all’amico la verità sulla sua morte. Ma Riccardo ha un tempo limitato per rimanere sulla Terra, quindi Paolino dovrà utilizzare tutta la sua spiccata arguzia per svelare il mistero.