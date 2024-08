La pediatra Filisetti si sposta (di poco): da Castel Goffredo ad Asola e Gazoldo

CASTEL GOFFREDO – Effetto domino per quanto riguarda i pediatri di famiglia del territorio locale. Monica Filisetti cesserà la propria attività, con incarico provvisorio, a partire dal primo settembre 2024, con ultimo giorno lavorativo il 31 agosto 2024. Da quella data, i pazienti della dottoressa Filisetti dovranno effettuare la scelta di un nuovo pediatra tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di riferimento, online attraverso il proprio fascicolo sanitario elettronico, collegandosi alsito www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it oppure, in via secondaria, recandosi negli uffici gestione assistiti di Asst Mantova. O ancora, presentandosi in qualsiasi farmacia del territorio di Ats della Val Padana. La stessa Filisetti, invece, sarà con incarico definitivo pediatra di famiglia per il comprensorio Asolano.