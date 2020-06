La raccolta rifiuti di Porto si amplia Un altro sportello per gli utenti

PORTO MANTOVANO – Durante la fase emergenziale dovuta al Coronavirus, il Centro di Raccolta di Porto Mantovano gestito da Asep Srl ha risposto alle necessità di natura sanitaria rimodulando gli orari di riapertura e le modalità di accesso al pubblico, in osservanza delle disposizioni governative e regionali. Da qualche giorno, con l’avvio della “fase 2”, il Centro vuole rispondere, ancora una volta, alle normative di distanziamento sociale previste dalla legislazione e alle esigenze dei cittadini che usufruiscono del servizio. Asep Srl, di concerto con il Comune di Porto Mantovano, con l’intento di evitare, quanto più possibile, l’accesso agli uffici e limitare al massimo i contatti tra personale di gestione e utenti, ponendo in essere quanto necessario per evitare assembramenti sia all’esterno che all’interno del Centro di Raccolta, ha deciso di rendere operativo un secondo sportello che permetterà agli utenti di chiedere informazioni, ricevere i sacchi per la plastica, i sacchi per i pannolini e gli eco calendari. Similmente, si offrirà la possibilità, tramite citofono, di avere informazioni sul conferimento dei rifiuti, il tutto evitando le code e senza accedere all’interno degli uffici. Saranno ridotte le possibilità di contatto tra utenti e operatori delle ditte esterne (Mantova Ambiente). Questo comporterà una riduzione dei giorni di apertura: rispetto al passato, infatti, il martedì e il giovedì mattina saranno dedicate alle attività di carico per conferimento a destino dei rifiuti. Attività che, comunque, già prevedeva l’esclusione degli utenti nel momento in cui veniva effettuata e che comportava, sostanzialmente, la formazione di file di utenti al di fuori degli spazi del Centro. È stata prevista anche una variazione degli orari di apertura pomeridiani, nelle giornate di lunedì e di mercoledì, con spostamento dell’apertura alle ore 16.30 e fino alle ore 19.30 per l’orario estivo, mentre dalle ore 15:30 alle ore 18:30 per l’orario invernale.

La soluzione proposta darà la possibilità agli utenti di accedere al Centro di Raccolta al rientro dal lavoro, scongiurando la possibilità della formazione di code al sabato mattina.

In sostanza, a partire da ieri giugno, gli orari del Centro di Raccolta rispetteranno i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12 il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato; dalle ore 16.30 alle ore 19.30 il lunedì e il mercoledì e il sabato pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17. Un servizio che sarà ben accetto dai cittadini di Porto Mantovano, data la mole di rifiuti prodotta da i numerosi residenti del Comune dell’HInterland.

MATTEO VINCENZI