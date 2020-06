Tennis Tavolo m – PaninoLab ingaggia l’allenatore/giocatore Capra per il team di B1

BAGNOLO SAN VITO La PaninoLab ripartirà la prossima stagione sotto le direttive tecniche del rumeno Laurentiu Capra, che avrà il doppio ruolo di allenatore e giocatore nella squadra di B1 maschile. Andrà a completare la rosa, insieme al riconfermato Vincenzo Sanzio e al giovane del vivaio Marco Frigeri.

Grande soddisfazione, in casa Bagnolese, per essere riusciti a ingaggiare un allenatore/giocatore del calibro di Capra, classe 1978. Dopo diversi successi nel suo paese d’origine è arrivato in Italia per la prima volta nel 1999. Qui per diversi anni ha disputato campionati di A1 e A2, per poi intraprendere anche la carriera di allenatore in squadre italiane molto importanti quali Torino, Castel Goffredo e per gli ultimi 8 anni nella società dell’Asola, contribuendo alla crescita di moltissimi giovani, poi diventati atleti di livello nazionale.

Cristina Semenza, factotum della PaninoLab, esprime la sua soddisfazione per l’ingaggio di Capra: «Penso che il suo arrivo sia molto importante per l’intera società e per i nostri giovani. Laurentiu ha di sicuro un’esperienza da allenatore incredibile e anche una gran voglia di rimettersi in gioco come atleta. A mio avviso sarà di grande stimolo per tutti e darà la giusta carica per ricominciare alla grande. A lui verrà affidato tutto il settore tecnico e quando sarà possibile, e non sarà impegnato in B1, mi affiancherà come tecnico in A1 femminile».