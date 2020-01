Basket serie A2 f – Botticelli: “MantovAgricoltura: bene la vittoria, ma la strada per la salvezza è ancora lunga”

Il cammino nell’andata si è concluso sabato al Dlf col successo sul fanalino Giants Marghera. Il MantovAgricoltura si presenta al giro di boa con dieci punti conquistati. Il ritorno comincia sabato con un altro confronto casalingo contro Udine di Matassini, sconfitto all’andata per 57-48 a Pasian di Prato. Le friulane hanno concluso la prima parte della stagione cedendo in casa 47-55 a Bolzano e in classifica precedono di due lunghezze le virgiliane. Obiettivo aggancio per le ragazze di Stefano Botticelli.

«Udine contro le altoatesine – spiega il tecnico – ha dovuto fare a meno dell’infortunata Vente: non è dato sapere se ci sarà sabato contro di noi. Sappiamo sin da ora che dovremo affrontare un quintetto di buon valore, che verrà a Mantova col chiaro intento di riscattare la battuta d’arresto dell’andata. Per quanto riguarda la partita con Marghera, privo dell’infortunata Villaruel, la squadra ha risentito più del dovuto della partita del 18 dicembre, a Crema, conclusa con la sconfitta. Per fortuna contro le Giants abbiamo reagito ed è maturato il successo: sul nostro cammino abbiamo trovato un team giovane, che corre, impegna l’avversario di turno e di recente aveva perso di poco le ultime partite. Chiudiamo l’andata a quota dieci, ma è ancora dura, c’è tanta strada da percorrere per centrare la salvezza, che sarebbe un ottimo risultato per un team neopromosso. Dopo il nostro turno di riposo le ragazze hanno ripreso il loro cammino con più fiducia, più consapevoli dei propri mezzi e sono maturati quattro successi. La nostra classifica è migliorata. Bissare il successo dell’esordio con Udine è importante per acciuffarlo a quota dodici, dando più fiducia alle atlete, che nel ritorno devono cogliere quanti più punti possibili per per mantenere l’A2».

Unica assente è Lucrezia Zambonini.