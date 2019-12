Calcio Eccellenza – Castiglione top al “Lusetti”. La Gove va meglio in trasferta

Mantova Un’andata assolutamente lusinghiera per due delle mantovane di Eccellenza: Castiglione e Governolese hanno chiuso il 2019 a pari punti, quinte a quota 25. Meglio di così non poteva andare per entrambe, ma specialmente per i mastini c’è una netta differenza tra il rendimento interno ed esterno. Se, infatti, tra le mura del Lusetti, la squadra di mister Ivan Pelati ha ottenuto sette vittorie su otto gare disputate (perdendo in casa, peraltro di misura, soltanto contro la capolista Lumezzane), i Pirati di Ciccio Graziani hanno guadagnato punti in maniera molto più equilibrata, ma con una lieve prevalenza delle partite in trasferta (14 contro 11). Ed è meglio non pensare alle tre beffe giunte nel finale, proprio lontano da casa… Paradossalmente, dunque, il Casti considerando solo le gare casalinghe, sarebbe capolista, ma è da retrocessione il rendimento in trasferta: le prime due trasferte a Governolo e Offanengo hanno fruttato quattro punti, che tali sono rimasti fino alla fine del girone d’andata. Nel 2020, dunque, ai mastini occorrerà proseguire la strada virtuosa delle partite casalinghe, correggendo il tiro in trasferta. Anche se qualche sconfitta di troppo maturata lontano da Castiglione è frutto sostanzialmente degli episodi. Tra le curiosità possiamo annoverare il perfetto equilibrio di rendimento tra casa e trasferta (15 contro 14 punti) di Bedizzolese e Telgate (a proposito, gli orobici ieri hanno dato il benservito a mister Pala), ma soprattutto fa scalpore lo stranissimo cammino del Vobarno: in casa proprio non ne azzecca una (due punti soltanto, peggio di loro soltanto l’Atletico Chiuduno Grumellese), ma è devastante fuori dalle mura amiche, con addirittura 21 punti in otto gare.