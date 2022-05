Intervento tubazione dell’acquedotto, il 19 maggio probabile interruzione acqua a Dosolo e Villastrada

DOSOLO – AqA informa che giovedì 19 maggio è prevista la riparazione di una tubazione dell’acquedotto di Dosolo, in via Provinciale, nei pressi del magazzino comunale e dell’impianto di potabilizzazione. Trattandosi della tubazione uscente dallo stesso potabilizzatore, è possibile che si renda necessaria l’interruzione dell’erogazione dell’acqua nell’intero abitato di Dosolo e nella frazione di Villastrada. AqA assicura che farà il possibile per contenere i tempi dell’intervento.